Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır'ın Sağlık Durumu - Son Dakika
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Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır'ın Sağlık Durumu

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Çakır'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

08.03.2024 17:37
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Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Kaynak: AA

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