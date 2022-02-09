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Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

09.02.2022 15:46
Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geri bildirimde bulunabilirler."

Trabzonspor Kulübünün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.

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İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Karaborsa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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