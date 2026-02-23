Trabzonspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Trabzonspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

23.02.2026 18:59
Trabzonspor, Karagümrük maçı için antrenmanlara başladı. Takımın çalışmaları sürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

