Trabzonspor, Karagümrük'ü 3-1 Yenerek Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, ikinci yarı gayet iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir akşam yaşadıklarını ifade ederek "Oyunun ilk bölümünde iyi bir atak hazırlanışı ile güzel bir gol bulduk. Onun haricinde ilk 45 dakika istediğimiz olmadı." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oyun ortaya koyduklarını belirten Tekke, "Oyunun ikinci yarısında istediğimiz şeylerin çoğu oldu. Oyunun doğru anlarında arka arkaya gelen iki duran top, oyunun kolay geçtiği hissini verdi. İkinci yarı gayet iyiydik, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çok zor bir kadroya karşı oynayacağız. Kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Sakatlarımız var, hazır olmayan oyuncularımız var. Böyle devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Tekke, taraftarların tribünleri boş bırakmasıyla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir haftadır oyuncularıma söyledim, bence çok zor bir karşılaşma oynayacağız dedim. Şunu bilmelerini istiyorum. Fatih, Ahmet, Mehmet'e destek değil, Trabzonspor'un bir yolculuğu var. Devamlı söylediğim şey, bu takım hepimizin istediği mükemmel bir takım değil. Biliyoruz bunu biz. Ama bu takım mükemmel işler yaptı yapıyor. Gençlerle, mevcut kadrosuyla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu taraftarımız görüyor. Kızdıkları her şeyde haklı olabilirler. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama kızacaklarsa bana kızsınlar diyorum. Bu çocukların desteğe, arkadan itilmeye ihtiyacı var. O arkadan itici güç her zaman biz olamıyoruz, bir kişiyle değil, taraftarımızla oluyor. Özellikle dışarda bunu çok daha fazla, daha iyi hissediyoruz. Ama şehrimizde maalesef olmuyor. Taraftar kar yağmasına mı kızdı, soğuk havaya mı kızdı, bir şeye kızdı, ceza da varmış. Hepsi birer etken ama en önemli tarafı şurası. Hocam şu ilk yarı için mi geleyim, doğru. Ama şunu anlatamıyoruz. Onlar olunca daha güzel, kötü olsun ama bizim kötümüz."

Takımın çabasının olduğunu aktaran Tekke, "Burada gerçekten bir çaba var, olumlu bir hava var. Riskli haftalardayız. Bu sene Trabzonspor'un temellerinin bakış açısı olarak yaptığı şeyle beraber birçok takıma sanki örnek oluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu, 'Trabzonspor gibi yapmaya çalışıyorlar' diye. Önemli bir riskti, bu riski camia olarak biz aldık. Yolculuğa aslında sadece biz Trabzonspor olarak çıkmıyoruz. Türk futbolu adına bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hatalar oluyor, kötü oynayan oluyor, hocanın da kötü oynadığı var. Ama inanın onlar olunca daha dikkatli, daha enerjik oluyoruz. Bu ekip de öyle bir ekip, güzel bir ekibimiz var. Daha iyisi tabi olabilirdi. Ben de başkan da isterdi. Şu an buradayız. Gerçekten ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Maçların ikinci yarıları gerçekten zor oluyor. Biz gereğini yapalım, gerisi Allah'a kalmış." diyerek sözlerini tamamladı.