Trabzonspor, Kasımpaşa ile 38. Randevuda

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Lige sahasında Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iyi devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.