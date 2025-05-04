Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 31 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak. Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde son üç maçını kazanarak önemli bir seri yakalayan Bordo-mavili takım, deplasmandan Kasımpaşa'yı da mağlup ederek üst sıralarda kendisine yer bulmak istiyor. Karadeniz ekibi takım 45 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY takım olarak geçiren Kasımpaşa ise 42 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın ilk yarıda Trabzon'da karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

SAKAT VE SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.