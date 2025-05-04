Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek.

04.05.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 31 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak. Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde son üç maçını kazanarak önemli bir seri yakalayan Bordo-mavili takım, deplasmandan Kasımpaşa'yı da mağlup ederek üst sıralarda kendisine yer bulmak istiyor. Karadeniz ekibi takım 45 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY takım olarak geçiren Kasımpaşa ise 42 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın ilk yarıda Trabzon'da karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

SAKAT VE SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:09:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.