Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları için antrenmanlara başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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