Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı, taktik çalışmasının ardından sona erdi.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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