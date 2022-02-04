Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika Spor