Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
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Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

10.04.2022 12:02
Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasını 72 puanda lider olarak kapatan Trabzonspor'un şampiyonluk hesapları yine değişti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasını 72 puanda lider olarak kapatan Trabzonspor'un şampiyonluk hesapları yine değişti. Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarına Gaziantep FK deplasmanında bir yenisini ekleyen bordo mavililer, erken şampiyonluk ilanını gelecek haftalara taşıdı.

Süper Lig'in 32'nci haftasını 72 puanla lider kapatan Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak yoluna devam ediyor. Dün akşam deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan bordo mavili takım, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla erken şampiyonluk ilanını da üst üste ertelemek durumunda kaldı. Son 5 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alabilen Karadeniz fırtınası, şampiyonluğun son virajına girilirken 9 puan kaybı yaşadı.

LİGİN SON DÖNEMECİNE DURAĞAN GİRDİSakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste puan kayıpları yaşan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig'in son dönemecinde bu sezonki en durağan dönemini yaşıyor. 32 haftalık maraton boyunca 21 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Trabzonspor, bu süreçte sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'in son virajına girilirken, bordo mavili takım bu sezon ilk kez 5 maçlık periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Son haftalarda yaşadığı 9 puanlık kayba rağmen, Trabzon temsilcisi en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık farkı korumayı başardı.ŞAMPİYONLUK NE ZAMAN?Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan bordo mavililerde, şampiyonluk hesapları devam ediyor. Karadeniz fırtınası, 15 Nisan Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında galip gelmesi durumunda, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarına bağlı olarak yine şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasında, sarı lacivertli takımın puan kaybı yaşaması ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmalarda da olası puan kayıplarıyla bordo mavililer, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.PUAN FARKININ 15 OLMASI GEREKİYOR

Trabzonspor sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılması durumunda, 16 ve 17 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarının sonuçlarını bekleyecek. Süper Lig'in son 5 haftasında girilirken Karadeniz Fırtınası, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 15'e çıkarmayı başarırsa, bitime 5 hafta kala tarihin en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Her üç takımın da puan kaybı yaşamaması durumunda ise Trabzonspor'un şampiyonluk ilanı bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasına kalacak.


Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor
Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor
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Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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