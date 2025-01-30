Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?