Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.