Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanan bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de, yarın oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi taktik idmanı yaptı.

Kaynak: DHA

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