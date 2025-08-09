Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kocaelispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
