Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 21.30'da Papara Park'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazır - Son Dakika
