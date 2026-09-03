Trabzonspor, Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bordo-mavili ekipte kaleci Andre Onana, forvet Mohamed Salah ve Paul Onuachu gibi yıldızlar yer aldı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek bordo-mavili ekip, lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor'un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo
Kaynak: İHA
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