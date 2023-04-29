Trabzonspor bitiyor! Bir yenilgi de Konya'dan geldi! - Son Dakika
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Trabzonspor bitiyor! Bir yenilgi de Konya'dan geldi!

29.04.2023 19:40

Trabzonspor, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Bordo-Mavililer, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, deplasmanda öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

PERDEYİ HAMSIK AÇTI

Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor 37'de Pozuelo ile cevap verdi. 85'te Soner Dikmen galibiyet golünü kaydetti.

BAKASETAS ATILDI

Trabzonspor'da ilk yarının sonlarında Bakasetas kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililer ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

YİNE KAYIP

Yeni teknik direktör Bjelica, 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Trabzonspor geçen hafta Sivasspor'a 4-1 kaybetmişti.

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Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor bitiyor! Bir yenilgi de Konya'dan geldi! - Son Dakika
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