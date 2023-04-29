Trabzonspor bitiyor! Bir yenilgi de Konya'dan geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, deplasmanda öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.
Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor 37'de Pozuelo ile cevap verdi. 85'te Soner Dikmen galibiyet golünü kaydetti.
Trabzonspor'da ilk yarının sonlarında Bakasetas kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililer ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.
Yeni teknik direktör Bjelica, 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Trabzonspor geçen hafta Sivasspor'a 4-1 kaybetmişti.
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