Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
20.05.2026 21:33
Trabzonspor, Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finali için antrenman yapıyor, Edin Visca ayrıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün özel uçak ile maçın oynanacağı Antalya'ya hareket edecek.

Edin Visca Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımın yanında olacağı öğrenildi. Final karşılaşmasının ardından Visca'nın Trabzonspor'a resmen veda ederek kariyeriyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. - TRABZON

