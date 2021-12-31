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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2021 11:40
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı mesajda, 2022 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bir önceki yıl insanlık tarihinin en zor günlerinden bazılarının yaşandığına işaret eden Ağaoğlu, "Milyarlarca insan, Kovid-19 sebebiyle ailelerinden, sevdiklerinden, sosyal ve kültürel hayatlarından uzak kaldı. Tüm bu süreç boyunca dünyada sadece ve sadece sağlık ve futbol sektörleri ayaktaydı. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanları ve futbol emekçilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, dünyada umudun hiç tükenmeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl ise bir önceki yıldan farklı olarak pandeminin etkilerinin azaldığı, daha çok umutlandığımız bir yıl oldu. Başta futbol sektörü olmak üzere, hayatın geri kalanı bir nebze olsun normalleşti. Bu sürecin baş aktörlerinden doktorlarımız, bilim insanlarımız ve sağlık çalışanlarımız ise dünya tarihine geçecek bir özveriyle pandeminin sona ermesi için büyük gayret gösterdiler. Onlar, bu sürecin her anında bizlere umut aşıladılar. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın dört bir yanında bilim insanları pandemiyi sona erdirecek aşıyı bulmak ve insanlara uygulamak için var gücüyle çalıştılar. Umuyor ve diliyorum ki 2022 yılı koronavirüsten tamamen arındığımız, eskisi gibi güldüğümüz, sevindiğimiz ve birbirimize sarıldığımız bir yıl olur."

Gerek futbol, gerek sağlık, gerekse dünya üzerinde hedefine ve başarıya ulaşan tüm sektörlerde doğru insanlardan kurulu büyük bir ekip çalışması olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Trabzonspor'un gelmiş olduğu nokta, sportif, ekonomik ve kurumsal olarak edinmiş olduğu başarılar işte bu ekip çalışmasının bir ürünüdür. Bizim iyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir yönetim kurulumuz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir teknik heyetimiz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir futbolcu kadromuz var. İyi, doğru ve güzel insanlardan oluşan bir camiamız var. Tüm bunları bir araya getiren camiamızın 2022 yılında en mutlu ve güzel günlerini yaşamasını temenni ediyorum."

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Yeni Yıl, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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