Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti

07.07.2022 17:47
Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Fousseni Diabate ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Fousseni Diabate ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25 Eylül 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika

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