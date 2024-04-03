Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı olaylarına tepki gösterdi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 4 taraftarın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.
Ertürk, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 4 taraftarın haksız ve hukuka aykırı bir şekilde 17 gündür tutuklu bulunduğunu belirtti.
Taraftarların tutukluluk süreçlerinin halen daha devam ettiğini vurgulayan Ertürk, "Basit yaralamaya teşebbüs suçundan 17 gündür tutuklu bulunan taraftarlarımızın tutukluluğa itiraz dilekçeleri iki kez jet hızıyla reddedilmiştir. Ancak aynı hassasiyet Fenerbahçeli bir kısım futbolcular hakkında yapılan şikayet başvuruları için geçerli olmamış, dilekçeler 17 gün boyunca Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınmamıştır." ifadesini kullandı.
Yüksek sesle bazı sorular sorduklarını da vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:
"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dosyalarına ilişkin süreci 17 gündür neden başlatmamıştır? Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreci ne zaman başlatmayı düşünmektedir? Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecektir? Hukuk eğilip bükülmemeli, herkese eşit uygulanmalıdır."
Ertürk, adli yargı nezdinde yürütülmekte olan soruşturma dosyasının ve taraftarların yaptığı şikayet başvurularının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve bu uğurda asla geri adım atmayacaklarının altını çizerek, "Bugün adaleti eşit dağıtma cesareti gösteremeyenlerin yarın adalet isteme hakkı olamaz." şeklinde görüş belirtti.
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
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