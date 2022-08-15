Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika
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Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

15.08.2022 17:14
Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Bordo mavililerde ayrılık rüzgarları esiyor. Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Köybaşı'nın kalan 2 milyon 350 bin TL alacağı 10 taksitle ödenecek.

Trabzonspor, oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ALACAĞI 10 TAKSİTLE ÖDENECEK

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir" denildi

Öte yandan 2021-22 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a transfer olan Köybaşı, bordo mavili takımda, fazla forma şansı bulamamıştı. 33 yaşındaki sol bek, Trabzonspor kariyerinde 13 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri mücadelesinde forma giydi.

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Kaynak: DHA

İsmail Köybaşı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika
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