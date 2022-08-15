Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir" denildi

Kaynak: DHA

İsmail Köybaşı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika

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