Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

05.09.2022 15:12
Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığımız FC Kopenhag karşılaşmasını izlemek üzere Yalova'dan şehrimize gelirken Akçaabat'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma kaldırılan taraftarımız Tahsin Göksal'ın bu sabah saatlerinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Göksal'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Tahsin Göksal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement