Trabzonspor, Hüseyin\'in Hayalini Gerçekleştirdi

Spor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, henüz 13 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın en büyük arzusu olan Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilme hayalini gerçekleştirdi.

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, şampiyonluk kupasını Hüseyin'in mezarına götürdü. Başkan Doğan, burada yaptığı açıklamada, "En büyük isteği Trabzospor'un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tekrar başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Hüseyin Bayraktar'ın babası Köksal Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım, yönetimiyle beraber geldi. 2021-2022 sezonu kupasını oğlumun mezarına getirdi, kendi elleriyle bıraktı. Oğlumun bunu gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. Başkanımızın bize kulak vermesi bizi apayrı mutlu etti. Kendisine ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Trabzonspor'umuz var." - TRABZON