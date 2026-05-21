Trabzonspor Kupa İçin Güçlü Hazırlık
21.05.2026 20:39
Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi takımın istekli olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın takım olarak en güçlü ve en istekli halimizle sahada olacağız. Trabzonspor olarak bu kupayı camiamıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında yarın oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bu, bizim için 2,5 yılda oynadığımız ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim yarın kupayı çok istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü ve en istekli halimizle sahada olacağız, bu kesin. Bu arada Konyaspor Teknik Direktörü'nü ve ekibini de tebrik ediyorum. Gerçekten zorlu mücadeleleri kazanarak finale geldiler. Yarın umarım kazasız, belasız ve sakatlıksız bir gün olur. Herkesin futbol konuştuğu, keyif aldığı, hakemin konuşulmadığı bir maç yaşanmasını diliyorum. En önemlisi, herkesin evine sağ salim döndüğü bir karşılaşma olsun. Trabzonspor olarak bu kupayı camiamıza hediye etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"Final yeri önemli değil önemli olan futbolun konuşulması"

Finalin Antalya'da oynanmasının doğru bir tercih olup olmadığı sorusuna Tekke, şöyle cevap verdi:

"Bu soruyu daha önce de yanıtlamıştım. Benim için en önemli olan şey takımımın final oynamasıdır ve bu da nasip oldu. Finalin Antalya'da ya da başka bir şehirde oynanması çok önemli değil. Önemli olan centilmence bir oyun sergilenmesi. Hakem yönetimi de çok önemli. Sahada hakemin ve benzeri unsurların konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmalı. Bugün burada iki takım var ve buralara gelmek aslında dün için soru işaretiyken bugün gerçekleşti. Allah bize nasip etti, arka arkaya ikinci finalimiz. Yeri çok önemli değil. Elbette bize düşen biraz daha fazla sorumluluk var. Zor bir maç olacak. Rakibimiz de son maçta bizi yenmiş, iyi bir teknik adama sahip Konyaspor. Kolay bir karşılaşma olmayacağını düşünüyoruz ancak Trabzonspor olarak galibiyeti çok istiyoruz."

"Kupayı kazanırsak 'başardık' diyebilirim"

Önümüzdeki sezon için, yarın oynanacak kupa finalinin planlamalarını ne ölçüde etkileyeceğine ilişkin soruya Fatih Tekke, "İnsanlar, göreve geldikten sonra yaşadığımız süreci genel olarak başarılı değerlendirdiler. Ancak başarı konusunda camiamızın yanlış düşünmemesi gerekiyor. Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok sayıda üçüncülük vardır, ikincilik de aynı şekilde başarı olarak görülemez. Özellikle bu sezona atıf yaparak söylüyorum geldiğimiz nokta gerçekten iç açıcı değildi. Şu an Trabzonspor'un önünde bir kupa var. Bu kupayı kazanamadığınızda başarılı sayılmazsınız. Geçtiğimiz hafta gerekli rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk, buna rağmen ciddi eleştiriler aldık. Büyük takımlarda kupa finallerini kaybetmek, eleştiriyi ve başarısızlık algısını beraberinde getirir. Bu da benim açımdan kabul edilebilir bir durumdur. Ancak yönetimimizle birlikte elimizdeki tüm riskli şartları değerlendirerek önemli bir çaba ortaya koyduk. Bu kupayı kazanmamız gerekiyor. Kupayı kazanırsak 'başardık' diyebilirim, kazanamazsak da rakibimizi tebrik eder ve başaramadığımızı kabul ederiz. Dolayısıyla doğru ve yanlışları takımımızla birlikte değerlendiririz" diye cevapladı. - ANTALYA

