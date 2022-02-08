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Trabzonspor, kupada Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika

Trabzonspor, kupada Denizlispor'a konuk olacak

08.02.2022 10:59
Trabzonspor, kupada Denizlispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.

Hafta sonu sahasında lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibinin, fazla süre alamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.

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Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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