Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları, bordo-mavili takımı havalimanında coşkuyla karşıladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki taraftarlar, havalimanına giderek takımın gelmesini bekledi.
Burada meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen taraftarlar, Mustafa Eskihellaç'ın getirdiği şampiyonluk kupasını kaldırıp tezahüratlarda bulundu.
Takım otobüsüne binen oyuncular, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kupayı Kazandı, Taraftar Coşkuya Doydu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?