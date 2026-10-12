Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında Muhammed Salah'ın ilk Avrupa golünü bekliyor - Son Dakika
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Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında Muhammed Salah'ın ilk Avrupa golünü bekliyor

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Muhammed Salah, 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'da KuPS Kuopio ile oynanacak maçta Trabzonspor formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü arıyor. Süper Lig'de 7 golü bulunan Mısırlı oyuncu, bordo-mavili takımın gol yollarındaki güvencelerinden biri olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Mısırlı oyuncu Muhammed Salah, gol atması halinde bordo-mavili takım formasıyla Avrupa Kupaları'nda ilki yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında Trabzonspor'un attığı 16 golün 7'sinde imzası bulunan Mısırlı oyuncu, KuPS Kuopio maçında takımının gol yollarındaki güvencelerinden biri olacak.

Trabzonspor formasıyla Avrupa Kupaları'nda 3. karşılaşmasına çıkacak Mısırlı yıldız, Finlandiya temsilcisi karşısında ilk golünü arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa'da goller için mücadele edecek.

Trabzonspor'daki skor katkıları

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Trabzonspor ile Avrupa'da 3. maç

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa Kupaları'nda 3. karşılaşmasına çıkacak.

Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına evinde 1-0 yenildiği karşılaşmada 90 dakika, deplasmanda 4-0 kaybedilen rövanş maçında da 64 dakika sahada kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 7 golle Amed Sportif Faaliyetler'den Orban ile gol krallığı zirvesini paylaşan Salah, performansını Avrupa maçlarına da taşımanın mücadelesini verecek.

Kaynak: AA
Muhammed SalahTrabzonsporFinlandiyaMısırlıFutbolSporSon Dakika

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