Trabzonspor, ligde ikinci yenilgisini Rize deplasmanında aldı - Son Dakika
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Trabzonspor, ligde ikinci yenilgisini Rize deplasmanında aldı

18.03.2022 22:41
Trabzonspor, ligde ikinci yenilgisini Rize deplasmanında aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, ligde 13 hafta aradan sonra kaybetti.

Ligin 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci yenilgisini de dış sahada aldı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdülkadir Ömür'ün 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, daha sonra Pohjanpalo'nun 59 ve 64. dakikalara art arda penaltı golleriyle 2-1 yenik duruma düştü.

Djaniny, 70. dakikada skoru tekrar eşitlerken, 90+5. dakikada Pohjanpalo yine bir penaltı golüyle skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Lider Trabzonspor 70 puanda kalırken, ligde 7 hafta aradan sonra kazanan Çaykur Rizespor ise 26 puana yükseldi. Yeşil-mavili takım, Bülent Korkmaz yönetiminde ilk galibiyetine imza attı.

Puan rekorunu yakalayamadı

Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı.

70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

Kar yağışı etkiledi

Rize'de etkili olan kar yağışı maçın geç başlamasına, zaman zaman da durmasına neden oldu.

Saha zeminindeki temizleme çalışmaları nedeniyle 20 dakika geç başlayan maç, kar yağışının etkisini arttırmasıyla, oyunculara zor anlar yaşattı.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, çizgilerin belirginleştirilmesi için zaman zaman oyunu durdurdu.

Peres cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Bruno Peres, cezalı duruma düştü.

Ligde 4. sarı kartına ulaşan Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş karşılaşmasında takımda yer alamayacak.

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Kaynak: AA

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