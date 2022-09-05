Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı

05.09.2022 21:41
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı

Trabzonspor, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan 3 yıl önce Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, eski takımına geri döndü. Tecrübeli futbolcu bordo mavili kulüple 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Yazıcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı" ifadeleri kullanıldı.


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Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı Yusuf Yazıcı imzayı attı Yusuf Yazıcı imzayı attı
Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı - Son Dakika
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