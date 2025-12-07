Trabzonspor maçını izleyen Beşiktaşlılar ''Biz neyi kaçırdık?'' diyor - Son Dakika
Trabzonspor maçını izleyen Beşiktaşlılar ''Biz neyi kaçırdık?'' diyor

07.12.2025 22:25
Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Göztepe'ye karşı attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi. Arnavut oyuncu, son 3 maçta 5 gole ulaştı. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yorumlarda bulunarak Muçi'nin takımdan gönderilmesine pişmanlıklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir deplasmanında 2-1 mağlup etti.

TRABZONSPOR'DA MUCI FIRTINASI

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi, performansıyla maça damga vurdu. Yıldız oyuncu, takımının ikinci yarıda attığı 2 golün de mimarı oldu ve kritik 3 puanı tek başına aldı.

SON 3 MAÇTA 5 GOL

Ernest Muçi, attığı bu gollerin ardından Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI PİŞMAN

Muçi'nin attığı gollerin ardından Beşiktaşlı taraftarlardan da yıldız oyuncu için yorumlar yapıldı. Sosyal medya üzerinden birçok yorumda bulunan siyah-beyazlı taraftar, ''Elimizdeki büyük değeri kaçırdık'', ''Keşke takımdan gönderilmeseydi'' gibi yorumlarda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Kimse pişman felan degil bos yapmayin 22 22 Yanıtla
  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    niye kaçıralım. 8.5 versin Hayılrı olsun Trabzon’a.. 14 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BIR MACTA ADAM FUTBOLCU OLDU 6 8 Yanıtla
  • Yunus emre Kılıç Yunus emre Kılıç:
    Çerez parasına taksitlerlen aldık zaten 3 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    muci yi gönderip Cengiz İmren almak, tam bir futbol cahilliği 2 2 Yanıtla
