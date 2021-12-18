Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var

Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-beyazlıların teknik direktörü Ömer Erdoğan, mücadelede 2 penaltılarının verilmediğini söyledi.

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TRABZONSPOR'UN RAHAT PAS YAPMASINA İZİN VERDİK"

"15-20 dakika gol yemeden geçiş oyununu iyi oynamak istedik ama oyuncularıma yanlış anlattım ya da yanlış anlaşıldım. Geriye çok gömüldük. Trabzonspor'un rahat pas yapmasına izin verdik. 2-0 oldu. Bizim için en kötü ilk yarılardan biriydi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAMAK BENİ ÜZDÜ"

Teknik direktörlüğe başlarken hakemliğe başlarken konuşmak istemedim ama yaptırıyorlar. İki tane net penaltımız var. Edgar Ie'nin Diouf'u düşürmesi ve Denswil'in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor anlamıyorum. Biz gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm. Burada herkes bir emek sarf ediyor. Bu yarışın içerisinde böyle haksızlığa uğramak beni üzdü."