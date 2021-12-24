Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla, futbolcuların son çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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