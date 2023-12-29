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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve geniş alanda oyun yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
29.12.2023 - 21:03,  Güncelleme: 21:37
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Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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