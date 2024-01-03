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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
03.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor,  bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11: 00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
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