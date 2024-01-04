Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçını kazanarak 2024\'e moralli girmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de 2023 yılından umduğunu bulamayan Trabzonspor, yeni yılın ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü'nü yenerek 2024 yılına moralli giriş yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa ara dönemi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde geçiren bordo-mavililer fizik ve taktik antrenmanları yanı sıra mental çalışmalara, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibi, büyük önem verdi. Yapılan analizlerde zihinsel canlandırmalar ve tekrarlar ön planda yer aldı.

2024 galibiyetle başlamak istiyor

Geçtiğimiz yılda beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor, 2024 yılına umutla bakarken, yeni yılın ilk maçında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek moralli bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor, Avcı ile yeni yılın ilk maçlarını kaybetmedi

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı yeni yılın ilk maçlarını kaybetmedi. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 3 Ocak 2021'de oynadığı Karagümrük maçını 2-1, 7 Ocak 2021'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 1-0 ve 5 Ocak 2023'de oynadığı Giresunspor maçını 3-0 kazanmıştı.

Avcı ile benzer performans doğru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk döneminde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı ikinci kez göreve geldikten sonra çıktığı 9 karşılaşmadan ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde Trabzonspor'un başına geldiği ilk dönemdeki performansını ortaya koymuş olacak. - TRABZON