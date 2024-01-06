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Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçta Visca'nın golüyle öne geçen Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 1-0 yendi
06.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 21:14
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Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)

Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.

59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.

Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi - Son Dakika


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