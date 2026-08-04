Trabzonspor, Mohamed Salah\'ı Transfer Etti

TRABZONSPOR, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, yarın Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferi mutlu sonla tamamlandı. Trabzonspor, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü futbolcunun transferi, sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun bordo-mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.

TARAFTARLAR BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Transfer haberinin duyulmasının ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken, çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA

Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.