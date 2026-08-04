Trabzonspor, Mohamed Salah'ı Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Mohamed Salah'ı Transfer Etti

Trabzonspor, Mohamed Salah\'ı Transfer Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, ünlü futbolcu Mohamed Salah ile anlaşarak transferi tamamladı. Yıldız oyuncu yarın Trabzon'da.

TRABZONSPOR, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, yarın Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, uzun süredir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferi mutlu sonla tamamlandı. Trabzonspor, uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp, Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü futbolcunun transferi, sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun bordo-mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.

TARAFTARLAR BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Transfer haberinin duyulmasının ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken, çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın, yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşındı. Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun Süper Lig'e gelmesi uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

TRABZONSPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERLERİ ARASINDA

Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp, yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mısırlı yıldız, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı. İngiliz ekibinde şimdiye kadar 442 resmi karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 257 gol atıp 123 asist üreterek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: DHA

Mohamed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Mohamed Salah'ı Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:24
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:59
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:40:45. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Mohamed Salah'ı Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.