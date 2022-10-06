Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco ile karşılaşıyor. Mücadelede temsilcimiz 11. dakikada kırmızı kart görürken 14. dakikada yenik duruma düştü.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez, Monacolu futbolcu Kamara'nın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı ve faulü aldı. Ancak deneyimli golcü yere düştüğünde rakibinin yüzüne vurduğu gerekçesiyle hakem Giorgi Kruashvili tarafından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Trabzonspor, Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesinden 3 dakika sonra topu ağlarında gördü. Monaco, Ben Yedder'in golüyle 11. dakikada mücadelede 1-0 öne geçti.
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