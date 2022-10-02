Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

02.10.2022 18:41
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco maçı için hazılıklarına başladı.

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco maçı için hazılıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, dün akşam kente döndü. Bordo mavililer, 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakibi Monaco maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma, aktivasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Sürat çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.Sakatlıkları süren Edin Visca, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan idmanda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunduğu için Kayserispor maçında yer almayan Djaniny bugünkü idmana katıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Trabzonspor sonradan açılıyor Trabzonspor sonradan açılıyor Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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