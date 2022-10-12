Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez , ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek - Son Dakika

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