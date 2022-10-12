Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek - Son Dakika
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Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek

12.10.2022 10:16
Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Şenol Güneş, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek - Son Dakika

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