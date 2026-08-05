Trabzonspor, Muhammed Salah ile Transfer Görüşmelerine Başladı
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Muhammed Salah, sponsorumuz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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