Trabzonspor NFT dünyasına adımını attı - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü, son yılların en fazla rağbet gören dijital yatırım araçlarından NFT dünyasına katıldı.

Spordan sanal gayrimenkule kadar geniş bir yelpazeye sahip, çeşitli öğelere dayanan dijital varlıkları tanımlamak için kullanılan ve tam adı 'Non-Fungible Token' olan NFT, sanal dünyada son yılların gözde yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 17 haftadır Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor da NFT dünyasına yaptığı girişimle adımını attı.

2 NFT ARZI YAPILACAKBordo mavili taraftarları yönlendirmek üzere Capital Block isimli şirketle anlaşan Trabzonspor Kulübü, şampiyonluğun yaşanacağı sezon için ilerleyen aylarda iki NFT arzı yapmayı planladığını açıkladı. Trabzonspor'da Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak NFT dünyasına başarılı geçirdiğimiz bir sezonda adım atmış bulunuyoruz. 'Blockchain' teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block ile iş birliği yaparak Trabzonspor'un kültür mirasını çok yakında taraftarımıza dijital ortamda sunacağız. Doğru sezonda, doğru kurumlarla iş birliği yapıyor olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Capital Block CEO'su Tim Mangnall ise "Trabzonspor taraftarları artık kulübün ilk NFT arzını beklemeye başlayabilir. Kulüp Süper Lig'de bu kadar güçlü bir konumdayken, bu sezonun sonunda başka bir NFT arzı ile kutlama yapmayı umuyoruz" diye konuştu.