Trabzonspor Olaigbe'yi Kadrosuna Katıyor

Trabzonspor, Belçikalı genç oyuncu Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getiriyor.
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes takımından Kazeem Olaigbe ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyu Trabzon'a getirecek olan bordo-mavili kulüp sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - TRABZON
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