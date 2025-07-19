Trabzonspor, Palandöken\'de Taraftarla Buluştu

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

Trabzonsporlu futbolculara destek için "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak merkeze gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve futbolcularla sohbet eden, fotoğraf çektiren, forma imzalatan taraftarlar, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla dağıldı.