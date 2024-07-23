Trabzonspor Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre futbolcuya belirli bir garanti ücret ödenecek ve opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere anlaşma yapılmıştır. Ayrıca, futbolcunun eski kulübüne fesih bedeli olarak ödeme yapılacak ve bir başka kulübe transfer olması durumunda transfer bedelinin bir kısmı ödenecektir.

23.07.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile anlaşma sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 20:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement