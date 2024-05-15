Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

15.05.2024 21:35
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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