Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien'e 2-0 yenildi ve Avrupa Ligi'nden elendi. Bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

15.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Allianz

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic (Dk. 86 Oswald), Sangare (Dk. 90+1 Dennis Kaygın), Seidl, Schaub (Dk. 72 Beljo), Jansson (Dk. 86 Lang), Burgstaller (Dk. 90+1 Furkan Dursun)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 67 Barisic), Lundstram (Dk. 82 Bardhi), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Dk. 67 Enis Destan), Ozan Tufan (Dk. 60 Nwakaeme), Trezeguet, Draguş

Goller: Dk. 77 Seidl, Dk. 87 Lang (Rapid Wien)

Kırmızı kart: Dk. 85 Malheiro (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Sangare, Dk. 71 Jansson (Rapid Wien), Dk. 16 Eren Elmalı, Dk. 43 Mendy, Dk. 59 Cihan Çanak, Dk. 71 Uğurcan Çakır, Dk. 85 Denswil (Trabzonspor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenildi. Bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.

77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Bordo-mavililerin rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Rapid Wien, Konferans, Trabzon, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 21:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement