Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi

Stat: Allianz
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic (Dk. 86 Oswald), Sangare (Dk. 90+1 Dennis Kaygın), Seidl, Schaub (Dk. 72 Beljo), Jansson (Dk. 86 Lang), Burgstaller (Dk. 90+1 Furkan Dursun)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 67 Barisic), Lundstram (Dk. 82 Bardhi), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Dk. 67 Enis Destan), Ozan Tufan (Dk. 60 Nwakaeme), Trezeguet, Draguş
Goller: Dk. 77 Seidl, Dk. 87 Lang (Rapid Wien)
Kırmızı kart: Dk. 85 Malheiro (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sangare, Dk. 71 Jansson (Rapid Wien), Dk. 16 Eren Elmalı, Dk. 43 Mendy, Dk. 59 Cihan Çanak, Dk. 71 Uğurcan Çakır, Dk. 85 Denswil (Trabzonspor)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenildi. Bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.
74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.
77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.
87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.
Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Bordo-mavililerin rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
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