Trabzonspor Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı

Trabzonspor Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

08.08.2024 21:03
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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Eren'in hatalı pasında topu önüne alan Burgstaller'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.

24. dakikada Jansson'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çıkardı.

41. dakikada Sangare'nin pasında topla buluşan Jansson'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaassen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Melheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Vısca, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barısıc, Bardhi, Nwakaeme, Trezeguet, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Ali Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidi, Burgstaller, Jansson, Bejo

Yedekler: Gartler, Orgier, Böckle, Kerschbaum, Lang, Hofbann, Sclaub, Kaygin, Bichof, Gröller, Vincze, Furkan Dursun

Teknik Direktör: Robert Klaub - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika

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