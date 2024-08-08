Trabzonspor Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Eren'in hatalı pasında topu önüne alan Burgstaller'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.
24. dakikada Jansson'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çıkardı.
41. dakikada Sangare'nin pasında topla buluşan Jansson'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaassen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Melheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Vısca, Draguş
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barısıc, Bardhi, Nwakaeme, Trezeguet, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Ali Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Rapid Wien: Hedi, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidi, Burgstaller, Jansson, Bejo
Yedekler: Gartler, Orgier, Böckle, Kerschbaum, Lang, Hofbann, Sclaub, Kaygin, Bichof, Gröller, Vincze, Furkan Dursun
Teknik Direktör: Robert Klaub - TRABZON
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