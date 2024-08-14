Trabzonspor Rapid Wien maçı için Viyana'ya geldi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Rapid Wien maçı için Viyana'ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Viyana'ya geldi. Kafileyi taraftarlar ve Viyana Büyükelçisi karşıladı.

14.08.2024 15:17
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket eden bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Viyana Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanından çıkışı sırasında taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da kafileyi karşılayıp teknik heyet ile futbolculara başarı diledi.

Kafilede sakatlığı bulunan Stefan Savic ile Mislav Orsic, Fountas ve Umut Bozok yer almadı.

Trabzonspor, akşam saatlerinde Allianz Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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